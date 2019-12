Al via i lavori su via Saladino a Faenza: viabilità modificata

Dalle 7.00 di martedì 10 dicembre via Saldino a Faenza, nel tratto compreso tra la via Reda e la via Ronco sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria del tappeto stradale. Sarà pertanto garantito il transito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Pesaresi Giuseppe spa di Rimini, affidataria dei lavori in oggetto per conto del Comune di Faenza e avranno una durata di 5 giorni. In caso di condizioni meteo avverse i lavori potrebbero essere prorogati. Sul posto saranno indicate le modifiche alla viabilità mediante segnaletica temporanea di cantiere. E' inoltre prevista la messa in sicurezza di un tratto di via Badiazza e via Pianetta.