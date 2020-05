Al via i lavori sui marciapiedi di via Palmanova e tratti di via Sacile

Iniziano martedì i lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di via Palmanova e su tratti di via Sacile. Gli interventi interesseranno entrambi i lati per una lunghezza di 423 metri e alcuni tratti di via Sacile per 104 metri. Sono previsti restringimenti della carreggiata e di conseguenza l’istituzione del senso unico alternato alla circolazione, il divieto di sosta su ambo i lati, il divieto di transito ai pedoni sui marciapiedi delle due vie per l’intera estensione e limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

L'investimento è di 99.990 euro. I lavori sono stati affidati nell‘ ambito dell’ Accordo quadro alla RTI di imprese e saranno eseguiti dall’ impresa Ar.co Costruzioni generali spa. La durata dei lavori è di 70 giorni con ultimazione prevista nel mese di luglio.