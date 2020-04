Al via i lavori sul ponte dei Fiumi Uniti: come cambia la viabilità

Nella notte tra mercoledì e giovedì è prevista la riasfaltatura del ponte di attraversamento dei Fiumi Uniti, a Ponte Nuovo. Per consentire la realizzazione dell’intervento il ponte sarà chiuso al transito dalle 21.30 di mercoledì alle 6 di giovedì. I lavori saranno eseguiti adottando tutte le procedure di sicurezza e le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 e di gestione dell’emergenza epidemiologica, finalizzate alla tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività lavorative e produttive.

I veicoli provenienti da via Romea sud e diretti in via Romea, viale Galilei e viale Europa potranno seguire il percorso alternativo di via Cinquantasei Martiri, via Cella, via Ravegnana e viale Galilei. I veicoli provenienti da viale Europa e via Romea e diretti a Ponte Nuovo potranno seguire il percorso alternativo di viale Galilei, rotonda Slovenia, rotonda Croazia, viale Alberti, svincolo verso via Ravegnana (direzione Forlì), via Ravegnana, via Cella, via Cinquantasei Martiri. Le deviazioni saranno opportunamente segnalate.