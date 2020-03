Al via i lavori sulle strade in zona portuale: modifiche alla viabilità

Avranno inizio mercoledì 11 marzo i lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità in area portuale per un costo complessivo di un milione 50mila euro finanziati interamente dal Comune. L’intervento prevede la ristrutturazione di diverse strade: via della Battana, via Paleocapa, via Orioli parte di via Classicana e alcuni svincoli. In queste strade è prevista la ricostruzione dell’intero pacchetto stradale con rifacimento della fondazione e degli strati di asfalto più superficiali.

Il primo intervento riguarderà la sistemazione della pavimentazione dei due svincoli che da via Trieste conducono al porto. Il primo svincolo è quello che consente l’uscita dal porto su via Trieste e gli interventi verranno effettuati nelle giornate di mercoledì 11 e venerdì 13 marzo. I lavori comporteranno deviazioni e quindi modifiche alla viabilità. In questo caso la deviazione prevede di utilizzare l'uscita successiva su via Trieste fino ad arrivare alla rotonda degli Sgobbolari (a Marina di Ravenna) per poi tornare su via Trieste in direzione centro città. Da lunedì 16 a giovedì 19 verranno realizzati i lavori sul secondo svincolo: quello che consente da via Trieste l'accesso al porto e contemporaneamente da via Classicana rende possibile l'uscita verso Marina di Ravenna.

Per accedere all'area portuale occorrerà arrivare alla rotonda degli Sgobbolari per poi tornare su via Trieste e imboccare il primo svincolo di ingresso per il porto; invece gli automobilisti provenienti da via Classicana e diretti a Marina di Ravenna dovranno entrare in area portuale per poi uscirne al primo svincolo su via Trieste.