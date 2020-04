Al via i lavori sullo svincolo di via Trieste: come cambia la viabilità

Da lunedì 6 a venerdì 10 aprile saranno in corso lavori per la sistemazione della pavimentazione dello svincolo che collega via Trieste con la zona portuale. Tali lavori comporteranno una deviazione temporanea e quindi una modifica alla viabilità. Lo svincolo interessato dai lavori è quello che consente da via Trieste l'accesso al porto e contemporaneamente da via Classicana rende possibile l'uscita verso Marina di Ravenna.

Per accedere all'area portuale occorrerà arrivare alla rotonda degli Sgobbolari per poi tornare su via Trieste e imboccare il primo svincolo di ingresso per il porto; invece gli automobilisti provenienti da via Classicana e diretti a Marina di Ravenna dovranno entrare in area portuale per poi uscirne al primo svincolo su via Trieste. L’intervento rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità in ambito portuale finanziati dal Comune con un investimento di 1.050.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Cbr - Cooperativa braccianti riminese. Saranno eseguiti adottando tutte le procedure di sicurezza e le misure di prevenzione in ottemperanza ai Dpcm del 9 marzo e dell’11 marzo 2020, relativi alle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19 e di gestione dell’emergenza epidemiologica, finalizzati alla tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività lavorative e produttive.

Sostieni RavennaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di RavennaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: