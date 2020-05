Al via i rinnovi dei contrassegni di accesso alla Ztl in scadenza

Durante il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19 era stata prolungata di 90 giorni la validità di tutti i contrassegni di accesso alla Ztl e sosta nelle aree regolate da parcometro, con data di scadenza compresa tra il 1 marzo e il 30 giugno. La “scadenza estesa” è pertanto prossima per i contrassegni che originariamente scadevano nei primi giorni di marzo (esempio: scadenza originaria 1 marzo – scadenza estesa 30 maggio).

L’eventuale rinnovo potrà avvenire all’Ufficio relazioni con il pubblico della Polizia locale, in via D’Alaggio 3, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. L’accesso è libero e sarà regolato in modo da mantenere le distanze idonee; occorre presentarsi indossando la mascherina.