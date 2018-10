Al via il censimento permanente: a Ravenna coinvolgerà circa 4400 famiglie

Ravenna è uno dei comuni individuati dall’Istat per effettuare il cosiddetto ‘Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni’, che interesserà due campioni di famiglie nell’ultimo trimestre del 2018. A partire da quest’anno è infatti previsto un nuovo modello di rilevazione, che sostituisce i censimenti generali effettuati su tutta la popolazione e che avevano cadenza decennale (l’ultimo si è svolto nel 2011).

La metodologia statistica prevista a partire dal 2018 è caratterizza dall'esecuzione di due indagini campionarie annuali, che si svolgeranno da ottobre a dicembre, coinvolgendo complessivamente circa 4.400 famiglie ravennati, distribuite in diverse zone del territorio comunale e selezionate dall’Istat. La rilevazione per area ha prevalentemente lo scopo di verificare la popolazione dimorante abitualmente nelle aree campionate da Istat e di rilevare nelle medesime zone gli indirizzi, gli edifici e le abitazioni non occupate.

A questo scopo, dall’1 al 12 ottobre, i rilevatori incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento, provvederanno ad effettuare sopralluoghi all'esterno degli edifici delle zone assegnate e a lasciare un avviso agli interessati per fissare un appuntamento. Dal 13 ottobre all’11 novembre si passerà alla fase di intervista in cui verranno coinvolte circa 1.000 famiglie ravennati, residenti nelle zone già perlustrate dai rilevatori. L’intervista verrà effettuata dal rilevatore mediante la modalità classica del contatto “porta a porta”, nell’abitazione delle famiglie campionate, con l’ausilio di un computer portatile, senza questionario cartaceo. La rilevazione da lista inizierà a partire dal 9 ottobre ed ha l’obiettivo di verificare le informazioni riguardanti la composizione delle famiglie, titoli di studio, occupazione, mobilità ecc. e punta prevalentemente sull’auto compilazione di un questionario on line da parte delle famiglie.

A Ravenna l’indagine da lista coinvolgerà 3.428 famiglie che proprio in questi giorni stanno ricevendo le lettere con cui Istat le invita a compilare il questionario via web e fornisce le relative istruzioni. Si tratta di una breve serie di domande – tempo stimato per le risposte circa 10 minuti – a cui le famiglie campione devono però obbligatoriamente rispondere: per questo, a partire da una certa data scatterà una fase di sollecito con l’invio di lettere, da parte dell’Istat, a quanti non avranno ancora risposto. Infine, dal 10 novembre, le famiglie che ancora non avranno risposto riceveranno la visita dei rilevatori incaricati dal Comune di Ravenna. Le famiglie interessate potranno chiedere informazioni contattando il numero verde Istat 800811177 oppure l’Ufficio comunale di censimento costituito presso l’ufficio Studi e statistica (tel. 0544482805, 0544482809, 0544482803) mail: statistica@comune.ra.it.