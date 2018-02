Al via il corso di autodifesa femminile "Segui il tuo cuore"

Inizia martedì 6 febbraio la prima edizione del corso di autodifesa per le donne organizzato da Cuore e territorio in collaborazione con il maestro Daniele Focaccia Errani dell'associazione “Grande Onda - arti marziali”. Si tratta di sette lezioni gratuite che hanno la finalità di far conoscere e prevenire situazioni di pericolo attraverso l’acquisizione di una maggiore fiducia in se stesse.

"Mai come mai oggi il territorio - riferisce Morgese, presidente di Cuore e Territorio - ha bisogno di particolare attenzione sul fronte sicurezza, tenuto conto che è noto che forti stress emotivi possono scatenare patologie cardiache. Le donne poi sono particolarmente colpite dalla sindrome del cuore infranto (cardiomiopatia da stress o sindrome di Takotsubo) che è una situazione simile all'infarto miocardico, spesso reversibile ma che può essere anche fatale, e che si associa spessissimo a stress emotivi: litigi, lutti, violenze, aggressioni".

Il corso si articola in due fasi: la prima dedicata alla preparazione fisica, la seconda prevede l’insegnamento di tecniche di difesa e capacità di controllo dell’aggressore. L’obiettivo è quello di trasmettere alle partecipanti maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, anche fisiche, e fornire strumenti utili per valutare e affrontare situazioni di pericolo. Il corso di autodifesa sarà tenuto dal maestro della scuola “Grande Onda” che è abilitato all’insegnamento delle arti marziali e si terrà nella palestra del Liceo Artistico di via Guaccimani. L'iscrizione ai corsi è gratuita ed è rivolta alle donne che abbiano compiuto 18 anni di età. Per iscriversi o chiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a cuoreeterritorio@gmail.com oppure di persona martedì 6 febbraio presso la palestra della scuola dove incaricati di Cuore e territorio vi forniranno i dettagli dell’iniziativa e prenderanno la vostra prenotazione per i corsi successivi. Il corso, che ha il patrocinio del Comune verrà inaugurato dall’Assessore Roberto Fagnani.