Al via il corso per diventare volontari di Guardia Costiera ausiliaria

Parte giovedì 15 marzo, alle 20.30, nella sala della Compagnia portuale in via A.Squero 6 il nuovo corso per diventare volontari di Guardia Costiera ausiliaria. Il corso, patrocinato dalla Provincia di Ravenna, è destinato a chiunque ami il mare e l'ambiente e sia desideroso di apprendere la cultura marinara e svolgere attività di protezione civile.