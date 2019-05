Al via il 'Giro nel Giro', una vetrina delle meraviglie d'Italia in bicicletta

Sarà una vetrina delle bellezze della provincia italiana, da vivere in bicicletta come gli eroi del Giro d’Italia. Nasce “Il Giro nel Giro”, un’iniziativa ideata da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Giro d’Italia 2019. Si tratta di un tour amatoriale in cinque tappe dedicato ad appassionati e famiglie che - partendo dal tracciato della Corsa Rosa - si concluderanno di fronte ad altrettanti beni Unesco: il centro storico di Firenze, la Villa Adriana a Tivoli, i Monumenti Paleocristiani a Ravenna e la Villa Barbaro a Maser.

L’iniziativa nasce dall’esperienza di “Sei in un Paese Meraviglioso”, attraverso il quale Autostrade per l’Italia promuove il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico della provincia italiana, raccontando e valorizzando 300 esperienze che coinvolgono oltre 1000 Comuni italiani e 40 beni Unesco presenti nella penisola. Una valorizzazione che si coniuga con il Giro d’Italia, proponendo ai ciclisti amatoriali tappe selezionate di diversa difficoltà tecnica. Si passa dai 47 chilometri della Vinci-Firenze, di complessità medio/alta, su un percorso collinare prima di godersi lo scenario unico del centro storico fiorentino da Piazzale Michelangelo; ai 31 chilometri della Frascati-Tivoli, con arrivo proprio all’ingresso della stupenda Villa Adriana. Più semplici, quasi rilassanti, le passeggiate in pianura per raggiungere Villa Barbaro, a Maser (31 chilometri partendo dalla città di Treviso), e la 10 chilometri dal centro di Ravenna fino alla basilica di Sant’Apollinare. A concludere il calendario de “Il Giro nel Giro” anche quest’anno ci sarà la grande “classica” sulla A1 Panoramica, che si svolgerà il 25 maggio: un appuntamento che si rinnova per il quarto anno consecutivo e che consente ad oltre 1000 appassionati delle due ruote di realizzare il “sogno proibito” di pedalare su un’autostrada per circa 36 km di saliscendi da Puliana a Pian Del Voglio e ritorno (la tratta interessata verrà ovviamente chiusa al traffico per l’evento, restando aperta invece la Direttissima che si dipana in parallelo).

Ciascuna tappa amatoriale prenderà il via nelle ore che precedono l’inizio della tappa ufficiale del Giro d’Italia proprio dal punto di partenza ufficiale della competizione, per offrire agli amatori l’opportunità di sentirsi parte integrante della manifestazione ciclistica. Le gare si svolgeranno per una tratta iniziale sul tracciato del Giro, a traffico aperto, con velocità controllata, e con l’assistenza stradale in apertura e chiusura della carovana da parte dello staff tecnico del Giro d’Italia. Una volta raggiunta la destinazione, sarà possibile visitare il Bene Unesco. In ciascuna tappa del “Giro nel Giro”, ma anche nelle ulteriori 4 tappe del Giro d’Italia lungo la rete nazionale, verranno inoltre premiati come da tradizione gli “eroi della sicurezza”: uomini in divisa della Polizia Stradale che hanno contribuito a salvare vite umane e, insieme ad addetti alla viabilità di Autostrade per l’Italia, a risolvere situazioni complesse durante lo svolgimento delle loro attività. Si tratta di un momento particolarmente simbolico che consente al pubblico di conoscere l’impegno dei rappresentanti della Polizia Stradale sul fronte della sicurezza e della tutela degli automobilisti. Le 8 premiazioni degli “Eroi della Sicurezza” della Polizia e di Aspi saranno: Bologna (11 maggio), Vinci (13 maggio), Frascati (15 maggio), Cassino (16 maggio), Vasto (17 maggio), Riccione (19 maggio), Ravenna (21 maggio), Treviso (31 maggio).

Le pedalate e gli itinerari

Tappa n° 1 – 13 maggio 2019 Vinci – Centro storico di Firenze (Piazzale Michelangelo) – 47 Km + ritorno – 3 stelle

Tappa n° 2 – 15 maggio 2019 Frascati – Tivoli (Villa Adriana) – 31 km + ritorno – 2 stelle

Tappa n° 3 – 21 maggio 2019 Ravenna – Sant’Apollinare in Classe – 10 km + ritorno – 1 stella

Tappa n° 4 – 31 maggio Treviso – Maser – 31 km + ritorno – 2 stelle

Tappa n° 5 – 25 maggio Barberino del Mugello (Panoramica A 1) Partenza Puliana e ritorno – 36 Km