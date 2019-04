Al via il potenziamento della raccolta del verde a Cervia

In questi giorni gli operatori di Hera, in accordo con l’amministrazione comunale, stanno iniziando il potenziamento della raccolta della frazione vegetale nel territorio comunale cervese.

A Cervia capoluogo gli attuali contenitori per la raccolta del verde saranno sostituiti da cassonetti più capienti, mentre sono in arrivo 63 cassonetti stradali per la raccolta di ramaglie e potature a Milano Marittima, 106 a Tagliata e 19 Pinarella, per un totale di 188 nuovi contenitori stradali. Si tratta dei contenitori in alluminio, posizionati sul territorio cervese dal giugno 2017, con il coperchio marrone e l’adesivo “solo rifiuti vegetali”, nei quali introdurre rifiuti derivanti esclusivamente da piccoli lavori di giardinaggio, sfusi e ridotti di volume: ad esempio potature di siepi, ramaglie, foglie, cortecce, paglia e piante domestiche.

Il potenziamento del numero e della volumetria di contenitori permetterà ai cittadini di differenziare quantità maggiori di rifiuti vegetali, che costituiscono un’importante risorsa per l’ambiente. Gli scarti vegetali, se raccolti in modo differenziato, sono materiali che si possono recuperare: vengono conferiti agli impianti di compostaggio e ai biodigestori, fra cui quello di Voltana di Lugo, dove, dopo essere stati sottoposti ad una fermentazione controllata, possono essere trasformati in un particolare terriccio, chiamato compost, molto utile in agricoltura e nel giardinaggio.

L’azienda rammenta anche che per quantità elevate di verde o ramaglie di grandi dimensioni, gli utenti possono conferire i propri rifiuti presso tutte le Stazione Ecologiche della Provincia di Ravenna (per gli orari e l’ubicazione si veda il sito internet di Hera o l’App Il rifiutologo) ovvero eventualmente usufruire del ritiro gratuito a domicilio, chiamando il Servizio Clienti di Hera 800999500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).