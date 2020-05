Al via il taglio delle piante in prossimità delle linee elettriche

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che martedì 12 maggio, dalle ore 8.45 alle ore 16, ha pianificato eccezionalmente un intervento programmato nel comune di Conselice finalizzato all’attività del taglio piante ad alto fusto, rami e arbusti che possono entrare in contatto con le linee elettriche e che, se non effettuato, provocherebbe disservizi elettrici non programmati e più estesi come durata e numero di clienti coinvolti. Le vie interessate sono via Selice, via Dalle vacche, via Predola, via Guberta, via Bisce, via Padusa e via Canalazzo.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Anche l’Amministrazione comunale è stata informata sul piano dei lavori che verranno effettuati. E- Distribuzione tiene a precisare che ha invece posticipato a data da destinarsi lavori programmati non urgenti e che sta effettuando soltanto “fuori servizio” solo se strettamente necessari in modo da ridurre i disagi alla clientela in questi giorni così particolari.