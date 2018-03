Al via in primavera i lavori nelle pinete di Cervia

Con un proprio finanziamento di 50.000 euro, il Comune di Cervia ha predisposto un progetto di manutenzione delle pinete cittadine, le cui attività verranno eseguite nel periodo primaverile-estivo. Il progetto consentirà innanzitutto di dare continuità agli interventi selvicolturali di riqualificazione della Riserva Naturale Statale Pineta di Pinarella, a seguito degli eventi meteorologici avversi di febbraio e marzo 2015. Il progetto mira a garantire la sopravvivenza degli alberi di recente impianto, mediante l’innaffiatura periodica nella stagione primaverile estiva e il controllo generale dello stato degli alberi.

E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile a settembre. L’intervento di riqualificazione della pineta ha previsto la messa a dimora nella primavera di due anni fa, di oltre 2.300 alberature ad alto fusto, a prevalenza di latifoglie adatte alle particolari condizioni pedologiche (frassini, lecci, querce, ontani, aceri e olmi campestri), oltre a inserire gruppi di Pinus pinea (pino domestico) e Pinus pinaster (pino marittimo) solo nelle zone a maggiore baulatura e con un adeguato franco di coltivazione. Un ulteriore rimboschimento è stato eseguito nella zona sud di via Emilia nel corso del mese di novembre 2017 con la piantagione di altri 50 alberi. Inoltre, per garantire la conservazione degli habitat ed il miglioramento della qualità ecologica delle aree forestali, ma soprattutto il risanamento e la regimazione idraulica per migliorare il deflusso delle acque meteoriche nella Pineta di Cervia, è prevista la risagomatura dei canali di scolo principali siti lungo l'abitato est di Milano Marittima tra la quarta e la 19esima traversa e il collettore di collegamento al canale consorziale posto in adiacenza al golf posto nella 14esima traversa. Il progetto prevede il ripristino dei fondi dei fossi, la pulizia dei tombamenti mediante escavatori meccanici ed il riutilizzo in loco del materiale di scavo, al fine di minimizzare l'impatto dei lavori con la vegetazione esistente. I lavori verranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l’Accordo quadro sulla gestione del verde pubblico.

"Per noi la tutela dell'ambiente e delle nostre pinete è un elemento essenziale sia per il turismo che per la qualità della vita per i nostri concittadini - spiegano il sindaco Luca Coffari e il delegato al verde Riccardo Todoli - Per questo ogni anno mettiamo a disposizione diverse risorse per il mantenimento e il miglioramento del nostro patrimonio verde. La nostra città ha sempre fatto del verde e dell’ambiente un valore fondamentale, promuovendo azioni di economia e di sviluppo sostenibile e garantendo la conservazione degli habitat e il miglioramento della qualità delle aree forestali".