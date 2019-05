Al via l'orario estivo delle stazioni ecologiche: sconti e ritiri gratuiti

Da giovedì 2 maggio scatta l’orario estivo delle stazioni ecologiche (centri di raccolta) del ravennate e della Bassa Romagna, che rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2019. Per verificare i turni di apertura del centro di raccolta più comodo è possibile consultare l’elenco completo dei centri di raccolta sul sito di Hera, oppure rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800999500 (gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure consultare l’app ‘Il Rifiutologo’, scaricabile gratuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhone/iPad, Android e Windows Phone.

Cosa sono e come funzionano le stazioni ecologiche (centri di raccolta)

Le stazioni ecologiche/centri di raccolta sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori. A questo servizio si possono portare gratuitamente, oltre ai consueti carta, cartone, vetro, plastica e lattine, oli e batterie , tutti quei rifiuti urbani che devono essere raccolti in maniera differenziata ma, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere inseriti nei contenitori stradali o domiciliari: ad esempio, rifiuti da apparecchiature elettriche, inerti, medicinali scaduti, pneumatici, oli da cucina e minerali, cartucce per stampanti, ingombranti di vario genere, potature e ramaglie, ecc.

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini e alle imprese del territorio. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. In base al regolamento, il cliente prima dell’accesso è tenuto ad effettuare le operazioni di selezione, a ridurre convenientemente il volume dei propri rifiuti e a rispettare i quantitativi gestionali per singolo conferimento. L’operazione di pesatura sarà svolta prevalentemente dal personale di presidio, così come il collocamento dei Rifiuti Urbani Pericolosi all’interno degli appositi contenitori

Gli sconti

Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento Ambientale Comunale. Per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario portare i rifiuti separati. Si ricorda di portare con sé la tessera dei servizi ambientali di Hera per velocizzare le operazioni di registrazione e pesatura dei rifiuti conferiti.

Ritiro gratuito degli ingombranti

E se il rifiuto non entra nel bagagliaio? Ci pensa Hera: basta chiamare il Servizio Clienti 800999500 e fissare un appuntamento e, nel giorno concordato, lasciare il rifiuto ingombrante a piano strada, fuori dall’abitazione.