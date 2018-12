Al via la campagna abbonamenti per la sosta a pagamento: le tariffe aggiornate

Da giovedì 6 dicembre è possibile acquistare gli abbonamenti annuali per la sosta a pagamento nel territorio cervese riferiti all'anno 2019. Sono state riconfermate le stesse tariffe 2018 per tutte le tipologie di abbonamenti: 190 euro per l'abbonamento annuale valido dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 160 euro per l'abbonamento stagionale valido dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019; 55 euro per l'abbonamento mensile valido per il mese di interesse. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso gli uffici comunali Cerviainforma cittadini in viale Roma 33 a Cervia, previa consegna di ricevuta di versamento da effettuarsi nelle modalità indicate nell'apposita sezione del sito del Comune.