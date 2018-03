Al via la Fiera delle imprese balneari: tutte le novità dell'estate 2018

Un piccolo anticipo d'estate contro il freddo che in questi giorni sta avvolgendo tutta la Romagna: taglio del nastro venerdì mattina per la Fiera delle imprese balneari 2018, il tradizionale appuntamento di inizio stagione della categoria che si svolge venerdì 2 e sabato 3 marzo al Pala De Andrè. All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Michele De Pascale, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini e il Prefetto di Ravenna Francesco Russo. A partire dalle 9 le ditte convenzionate hanno aperto l'esposizione dei loro prodotti mettendosi a disposizione di clienti e visitatori per i contatti con gli operatori, comprese le degustazioni sul posto.

Durante la mattinata l’associazione Il Cerbero ha consegnato i Premi "Mosaico in tour" come riconoscimento agli stabilimenti balneari e alle strutture impegnate nella promozione turistica e culturale del territorio attraverso l’iniziativa estiva “Mosaico in tour”. L’associazione ha realizzato 500 laboratori di mosaico in spiaggia lungo la Riviera romagnola in undici anni di attività, insegnando l’arte del mosaico e circa 11mila bambini coinvolti su un tratto di costa che va da Comacchio a Cesenatico. Veri e propri corsi di mosaico con insegnanti, strumenti professionali, artisti e tessere di vetro colorato, sono realizzati in spiaggia ma anche nei campeggi e negli hotel. Nati dall’idea dell’associazione e della presidente Silvana Costa, già direttrice da 20 anni della scuola di mosaico di Cervia, l’associazione opera attivamente da molti anni nella promozione turistica caratterizzata dal legame tra spiaggia e cultura, per diffondere il valore di quel patrimonio culturale legato al territorio di Ravenna qual è il mosaico.

Le strutture premiate - Museo Brindisi Lido di Spina Comacchio; Bagno Mercuriali 204, Cervia; Bagno Toto, Marina di Ravenna, Ravenna; Bagno Vela, Punta Marina Terme, Ravenna; Bagno Riva Verde, Punta Marina Terme, Ravenna; Bagno Bolognino, Punta Marina Terme, Ravenna; Bagno MI.MA, Milano Marittima, Cervia; Bagno Marinamore, Marina di Ravenna; Bagno Adria, Casalborsetti, Ravenna; Bagno Milano, Lido di Savio, Ravenna; Bagno Dombachi, Pinarella, Cervia; Bagno Virtual Beach, Milano Marittima, Cervia; Bagno Gallanti, Pomposa; Bagno Nautilus Punta Marina Terme; Bagno Attilio, Milano Marittima, Cervia; Bagno Nettuno, Lido di Savio, Ravenna; Bagno Tiziano Punta Marina Terme; Piazza Vivaldi Lido Adriano, proloco Lido Adriano; Camping Adriano, Punta Marina Terme, Ravenna; Camping Piomboni Marina di Ravenna, Ravenna; Associazione Ravenna Belarus Camping Villaggio del Sole Marina Romea; Camping Marina, Punta Marina Terme, Ravenna; Spina camping Village Lido di Spina; Hotel Baya, Milano Marittima, Cervia; Cesenatico Camping Village, Cesenatico; Spiaggia libera Croce Rossa Ponente Cesenatico; Bagno Federico Punta Marina Terme.