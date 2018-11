Al via la manutenzione straordinaria dei fossi a Savio e Classe

Partiranno nei prossimi giorni due interventi di manutenzione straordinaria dei fossi adiacenti via Sila a Savio, che costituisce il vettore di smaltimento delle acque bianche e ha come recapito il lago artificiale le Ghiarine, e via Valvassori a Classe, che costituisce il vettore di smaltimento delle acque bianche e ha come recapito lo scolo consorziale Arcobologna. Si provvederà allo sfalcio, alla pulizia e alla risagomatura dei fossati, per garantire la sicurezza idraulica delle aree.