Al via la nuova edizione del corso di formazione per "Facilitatori ecomuseali"

Riprendono il 26 gennaio gli incontri per la formazione dei facilitatori ecomuseali organizzati dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia. Del tutto nuovo è il taglio previsto per questa nuova edizione. Ad aprire il calendario un workshop sulla narrativa creativa dedicato a Cervia e ai suoi abitanti. Il laboratorio è curato dalla scuola Holden di Torino, un’organizzazione voluta dallo scrittore Alessandro Baricco che in oltre 20 anni ha raccolto più di 500 docenti e professionisti dello story telling.

Si comincia sabato 26 gennaio con il narratore Andrea Tarabbia per proseguire sabato 2 febbraio con l’autrice Eleonora Sottili. Il corso è gratuito, ma a numero chiuso, e la precedenza verrà riservata ai facilitatori che già da anni collaborano con L’Ecomuseo. A seguire altri 2 momenti di approfondimento, aperti a tutti, dedicati alle possibili strategie per la valorizzazione e sviluppo del territorio. Giovedì 21 marzo direttamente da Marsiglia arriva Hôtel du Nord, un’associazione che propone un nuovo modo di viaggiare senza tralasciare il patrimonio culturale dei luoghi visitati. Giovedì 4 aprile sarà la volta di Chiara Francesconi, docente di sociologia dell’Università di Macerata che proporrà una lezione sull’evoluzione del turismo balneare in Romagna. Il corso si terrà nei locali della Biblioteca Comunale Maria Goia.

Per promuovere ed apprezzare i paesaggi di Cervia, e in continuità con il progetto Agrado, sono state organizzate due Passeggiate nel Paesaggio, sabato 9 febbraio presso l’azienda agricola Il Cardo di Cervia, e sabato 16 marzo a Pisignano, all’azienda agricola il Covato. Le passeggiate, adatte ad adulti e bambini, sono da sempre un modo per stare insieme e incontrare le realtà agricole del territorio.