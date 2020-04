Al via la raccolta alimentare per le persone in difficoltà economiche

È iniziata la raccolta alimentare a Russi per donare generi di prima necessità alle persone in difficoltà economica. Lunedì, martedì e mercoledì davanti a tutti i supermercati del territorio e per tutto l’orario di apertura sarà possibile trovare i volontari del comune a cui donare i prodotti. In particolar modo si raccolgono pasta, riso, biscotti, scatolame, zucchero, sale, olio, caffè, latte a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, prodotti per la casa, pannolini e assorbenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.