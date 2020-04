Al via la regolamentazione estiva della ztl a Bagnacavallo

Venerdì 1 maggio entrerà in vigore la regolamentazione “estiva” della zona a traffico limitato in piazza della Libertà, a Bagnacavallo. La ztl sarà attiva fino al 30 settembre nei giorni festivi dalle 9 alle 24, nei feriali dalle 20 alle 24 e il sabato mattina anche dalle 5 alle 14 per consentire lo svolgimento del mercato settimanale.

Il transito sarà comunque consentito ai veicoli dei servizi pubblici, di polizia e soccorso, ai velocipedi e ai mezzi a servizio di persone invalide muniti di contrassegno. Potranno inoltre accedere alla ztl i veicoli dei residenti e i mezzi autorizzati dalla Polizia locale. La segnaletica installata nelle vie di accesso a piazza della Libertà evidenzierà quando i varchi saranno aperti o chiusi.