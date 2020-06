Al via la riasfaltatura di via delle Vigne a Faenza

Proseguono senza sosta i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità faentina: lunedì prossimo 22 giugno sarà il turno di via Delle Vigne ad essere interessata dai lavori di ripristino del manto stradale.

Per consentire i lavori, la strada verrà chiusa al transito nella fascia oraria dalle 7.00 alle 18.00 con deviazione del traffico sulla viabilità adiacente. In prossimità della zona oggetto di intervento sarà posizionata apposita segnaletica temporanea di modifica alla viabilità. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Sear Costruzioni Stradali spa di Cesena, titolare del contratto di appalto stipulato con il Comune di Faenza e terminati - se non interverranno episodi di maltempo - entro martedì 30 giugno.