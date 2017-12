Al via la riqualificazione dell'illuminazione pubblica: novemila nuove lampade a led

Prenderanno il via a gennaio 2018 i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica a Faenza, che prevedono la sostituzione,

tramite diversi stralci di intervento, di oltre 9mila punti luce con nuove lampade a led. Dopo l'approvazione, nelle settimane scorse, dei lavori del primo stralcio, che interessano circa 1300 punti luce ubicati nell'area della zona industriale, via San Silvestro e via Ravegnana, proprio in questi giorni la Giunta comunale ha deliberato i lavori del secondo stralcio, che riguarderanno invece circa 3mila impianti in tutta l'area urbana, escluso il centro storico. I lavori del secondo stralcio dovrebbero partire già la prossima

estate. Oltre a migliorare la sicurezza in città, garantendo una maggiore illuminazione negli orari notturni, la sostituzione dei vecchi lampioni stradali con lampade a led dall'efficienza luminosa notevolmente superiore comporterà anche un risparmio energetico e una

riduzione delle emissioni inquinanti. L'appalto, nell'ambito della convenzione nazionale Consip (la centrale acquisti della pubblica amministrazione), è stato affidato alla ditta Citelum di Milano, del gruppo francese Efd, che si farà carico anche della gestione e manutenzione dei nuovi punti luce. Il contratto ha una durata di nove anni: dall'1 settembre 2017 fino al 31 agosto 2026. Al termine gli impianti, rinnovati, saranno riconsegnati in gestione al Comune di Faenza.