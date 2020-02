Al via la sesta edizione del Master in diritto penale dell'impresa e dell'economia

Venerdì 7 febbraio, alle 15 nel Salone delle Feste di Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna in Piazza Kennedy, avrà luogo l’inaugurazione della sesta edizione del Master in diritto penale dell’impresa e dell’economia (a.a. 2019-2020), promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confindustria Romagna e con il supporto di Fondazione Flaminia.

Agli indirizzi di saluto del prefetto di Ravenna e delle autorità invitate, farà seguito il convegno "Il diritto penale dell'impresa, oggi. Prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro", cui interverranno Alessandro Melchionda (Università di Trento), Dario Micheletti (Università di Siena), Mauro Cellarosi (Foro di Ravenna) e Umberto Poli (componente del ‘Gruppo di studio d.lgs. 231/2001’ dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bologna, nonché componente del Consiglio scientifico del master). Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni, gli imprenditori, i dirigenti e i professionisti che sostengono il master. La partecipazione all’incontro è libera. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna ha attribuito 2 crediti formativi alla partecipazione al modulo del master.