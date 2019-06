Al via la stagione del Labirinto Dedalo: quest'anno è dedicato a Valentino Rossi

E' partita la stagione del ‘Labirinto Dedalo’, dedicato quest’anno a Valentino Rossi e che presto troverà una seconda apertura in Italia. Lunedì si è svolta l'inaugurazione ufficiale alla presenza degli operatori del territorio, oltre che del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del Sindaco di Cervia Massimo Medri, dell’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e dell’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini.

“Questo open day è stata una bella occasione per incontrare gli operatori turistici e le amministrazioni locali, e fare conoscere la nostra realtà.- ha dichiarato Mattia Missiroli, ideatore del Parco - La valorizzazione degli spazi naturali e agricoli e la possibilità di poterne fruire possono costituire un elemento di innovazione nell'offerta anche della costa, nel segno dell'eco-sostenibilità. Cerchiamo di fare rete con tutto il territorio e le attività che vi operano, con un rinnovato spirito di collaborazione e di sostegno reciproco. A breve presenteremo un progetto di più ampio respiro, che prevede l'esportazione di questa attrazione su tutto il territorio italiano attraverso un franchising".

Il sindaco de Pascale ha fatto riferimento all’ attrattività delle esperienze rurali: “È stato un piacere partecipare all’inaugurazione della nuova stagione del Labirinto Dedalo, che si trova in una striscia di entroterra dalle grandi potenzialità per la sua vicinanza al mare, ad aree di forte attrazione turistica, al percorso del Savio e alle Saline di Cervia. La valorizzazione delle esperienze rurali ben si collega a un unico quadro di enorme pregio che, nel nostro territorio, mette al centro l’ambiente, la natura e l’accoglienza turistica”.

“Il turismo vive sempre più di esperienze originali e innovative - ha concluso Corsini - Dedalo e il fascino misterioso dei labirinti rappresentano una bella novità nel panorama dell’offerta turistica della Regione. I labirinti evocano miti del passato e a essi sono ispirate anche grandi pellicole cinematografiche e per questo credo sia necessario lavorare per far conoscere queste nuove bellezze del territorio".