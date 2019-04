Al via la stagione del Labirinto Sospeso di Alfonsine alla presenza degli artisti che hanno contribuito a questo lavoro e delle istituzioni alfonsinesi e di tanti amici che da anni seguono il nostro lavoro. Presente il sindaco Mauro Venturi, l'attuale assessore alle attività produttive Riccardo Graziani candidato sindaco per il centro sinistra alla prossima legislatura di Alfonsine, la vice sindaco Roberta Contoli. C'era anche Nicola Pasi, sindaco di Fusignano. "Una giornata importante per la nostra famiglia e per l'azienda Galassi - afferma Francesco Galassi -. Arte, natura, passione, cucina, creatività sono gli elementi che ci hanno contraddistinto negli anni".