Al via la terza tappa del 'Giro nel Giro' tra le meraviglie della città

E' partita puntuale alle 11.10 da Ravenna la terza corsa del Giro nel Giro, iniziativa ideata e organizzata da Autostrade per l'Italia nell'ambito del Giro d'Italia 2019. Si tratta del terzo di 5 tour amatoriali in bicicletta per appassionati e famiglie, tra le meraviglie della Provincia italiana. Dopo il boom di adesioni, è partita dal tracciato ufficiale della corsa rosa a Ravenna la carovana di ciclisti che raggiungerà in circa quaranta minuti la Basilica di Sant'Apolinare in Classe, uno dei siti Unesco che fa parte del Progetto di Aspi: "Sei in un Paese Meraviglioso".

Nel villaggio di partenza del Giro d'Italia, l'impegno costante della Polizia stradale è stato premiato da Autostrade per l'Italia con un riconoscimento agli agenti Federica Galletto e Francesco Messina, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Berceto (Parma) per aver salvato, nel pomeriggio dell’11 febbraio 2018, un uomo che era in procinto di gettarsi nel vuoto. Un riconoscimento è stato consegnato invece dalla Polizia stradale a Michele Di Genova, dipendente del Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia che, il 6 agosto scorso, in seguito al grave incidente con la nota esplosione di una cisterna sulla Diramazione di Casalecchio, è riuscito a garantire l’incolumità di tutti gli utenti rimasti intrappolati e con grande rapidità ha chiuso tutti gli accessi al tratto coinvolto dall’incendio impedendo ad altri veicoli di arrivare sul luogo.

SPECIALE GIRO D'ITALIA