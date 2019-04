Al via le domande per entrare nella scuola di musica 'Rossini'

Scade il 22 maggio il termine per la presentazione delle domande per svolgere la prova di ingresso con strumento per l’ammissione ai corsi del primo anno della Scuola di musica “Giacchino Rossini” di Cervia attinenti alle seguenti materie: propedeutica e teoria della musica, pratica dell’armonia e arrangiamento, storia della musica, pianoforte, tromba, chitarra, flauto, clarinetto, sax, trombone, violoncello, violino e batteria. Sono ammessi ragazzi di età non superiore ai 18 anni.

La prova di ammissione consiste in un test attitudinale, oppure in un’esecuzione a libera scelta dei candidati che possiedono già nozioni musicali e si svolgerà il 25 maggio alle 14 nella sede di via della Rimembranza 2. Per informazioni e per presentare la richiesta di partecipazione alla prova rivolgersi alla scuola G.Rossini (via della Rimembranza 2 Cervia) dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. (054471907 - 0544687311) La Scuola Rossini è un ente accreditato con la Regione, convenzionato con il liceo musicale Giuseppe Verdi di Ravenna ed è gestito dalla Scuola Arti e mestieri Angelo Pescarini di Ravenna.