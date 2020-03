Al via le iscrizioni agli asili nido: in programma tanti open day

È online il bando per l'anno 2020/2021 per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi dell’Unione della Bassa Romagna. Il bando sarà aperto fino a lunedì 30 marzo 2020 compreso. La documentazione e le informazioni specifiche per i singoli servizi sono disponibili sul sito dell'Unione.

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online. Nel periodo di apertura del bando per l'iscrizione ai servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono in programma gli open day per conoscere i singoli servizi. I genitori saranno accolti dal personale educativo e avranno l'occasione di visitare gli spazi, conoscere la progettazione pedagogica, cogliere la qualità del contesto educativo e assaporare il clima di accoglienza e di cura che connota i servizi 0-3 dell'Unione della Bassa Romagna.

Ad Alfonsine lunedì 23 marzo i nidi “Cavina” e “Pappavero” saranno aperti dalle 17:00 alle 19:00; a Bagnacavallo “La Fattoria” aprirà il 14 marzo dalle 10:00 alle 12:00, mentre i nidi “Tartaruga” e “Lo Scoiattolo” apriranno nello stesso orario il 21 marzo; il “Cucciolo” di Cotignola apre le porte dalle 17:30 alle 19:00 giovedì 12 marzo; a Conselice sarà possibile visitare l’asilo “Landi” mercoledì 11 marzo dalle 17:30 alle 19:30, il “Mazzanti” agli stessi orari giovedì 12; “Il Bosco” di Fusignano organizza l’open day mercoledì 18 marzo dalle 17:00 alle 18:30; a Lugo giovedì 12 marzo dalle 17:30 alle 19:00 apre le porte “il Quadrifoglio”, mentre “Europa” e il “Corelli” saranno aperti il 17 marzo; la “Sezione Primavera” e “Fantasilandia” di Massa Lombarda accolgono i genitori il 18 marzo dalle 18:00 alle 19:30; “Il Girasole” di Sant’Agata sul Santerno sarà visitabile il 17 marzo dalle 17:30 alle 19:30.

Le date degli open day potrebbero subire variazioni per le misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna per il contenimento del Coronavirus. Sul sito dell’Unione si potranno trovare sempre gli eventuali aggiornamenti.