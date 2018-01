Al via le iscrizioni alle scuole e ai servizi di trasporto, ristorazione e pre-post scuola

Da martedì 16 gennaio e fino al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell’infanzia, alle classi iniziali delle primarie (elementari) e secondarie (medie) e ai servizi scolastici di ristorazione, trasporto e pre post scuola. Tutte le informazioni possono essere reperite nel sito www.istruzioneinfanzia.ra.it. Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali riguardando i bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015. Inoltre sono aperte fino al 31 marzo le iscrizioni ai servizi scolastici di ristorazione scuole statali, trasporto e pre post scuola primaria per il medesimo anno scolastico. Le iscrizioni sono possibili esclusivamente in modalità on-line.

Sul territorio comunale, oltre alle scuole dell’infanzia comunali, sono presenti anche 12 scuole dell’infanzia statali la cui domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 deve essere presentata direttamente alle segreterie degli Istituti comprensivi a cui fanno riferimento le singole scuole statali. I genitori interessati all’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali possono acquisire tutte le informazioni utili contattando direttamente le segreterie scolastiche. La scuola dell’infanzia statale è esclusa dal sistema di iscrizione on line. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia statali le bambine e i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2019. Le iscrizioni si effettuano presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche.

Per tutte le classi iniziali della scuola primaria (elementare) e della scuola secondaria di primo grado (media), le iscrizioni devono essere effettuate dalle famiglie mediante modalità on line collegandosi al sito del Miur (Ministero Istruzione, Università, Ricerca) www.iscrizioni.istruzione.it. Per le famiglie prive di strumentazione informatica, le segreterie degli Istituti comprensivi offrono un servizio di supporto. Infine, per le 15 scuole dell’infanzia paritarie private, i genitori interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019, per avere tutte le informazioni utili, devono contattare direttamente le predette scuole.

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 per i servizi di trasporto e mensa scolastica rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che accedono per la prima volta ai servizi. Le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa scolastica sono valide per tutta la durata del ciclo di scuola frequentata. Le domande possono essere presentate esclusivamente online. Condizione necessaria per l'iscrizione è il possesso di un indirizzo di posta elettronica e delle credenziali Federa (Sistema di gestione delle identità digitali della Regione Emilia-Romagna). Sul sito internet dell'Ucbr (www.labassaromagna.it) sono inoltre disponibili i moduli di domanda cartacea per i servizi di ampliamento orario (pre e post scuola) per i Comuni dove sono stati attivati.

Sono aperte inoltre fino al 6 febbraio le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell’infanzia comunali di Villanova di Bagnacavallo, Lugo e Massa Lombarda; possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015. Anche in questo caso le domande possono essere presentate esclusivamente online. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate dal 13 al 27 febbraio sul sito dell’Ucbr, mentre si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive il 6 marzo 2018. Le famiglie dei bambini la cui domanda è stata accolta verranno avvisate tramite lettera; entro il 26 marzo 2018 le famiglie dovranno confermare per iscritto l’accettazione del posto.

Per favorire la conoscenza dei servizi, le scuole dell’infanzia comunali organizzano appositi open day che si svolgeranno nelle giornate seguenti: sabato 27 gennaio dalle 10 alle 12 alla scuola “Le Capanne” di Villanova di Bagnacavallo, in via Ungaretti 3; giovedì 18 gennaio dalle 17.30 alle 19 alla scuola “Vincenzo Capucci” di Lugo in via Gherardi 6; lunedì 29 gennaio dalle 17.30 alle 19 alla scuola “Pueris Sacrum” di Massa Lombarda, in via Sant'Antonio 4. L'Unione, attraverso gli sportelli Sociali-Educativi presenti sul territorio, offre un servizio di consulenza alle famiglie per l'sscrizione online. È possibile contattare gli sportelli, per i chiarimenti necessari, nelle giornate e negli orari indicati nelle informative specifiche agli utenti, relative a ciascun servizio, pubblicate nella guida ai servizi sul sito internet dell'Unione; qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento.

Lugo

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in accordo con gli istituti comprensivi Lugo 1 e Lugo 2, ha attivato anche quest’anno il punto unico di iscrizione alle scuole dell’infanzia statali e comunali del territorio lughese per l’anno scolastico 2018/19. Il punto unico è situato presso lo sportello Socio-Educativo dell'Ucbr, in corso Garibaldi 62, telefono 054538413, ed è aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Si tratta di un’opportunità offerta alle famiglie che presso un solo sportello possono ricevere le informazioni su tutte le scuole dell'infanzia pubbliche del territorio lughese, nonché essere agevolate nell’iscrizione (che dovrà essere effettuata entro il 6 febbraio esclusivamente online; possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015). Le scuole dell’infanzia che fanno capo al punto unico sono "Fondo Stiliano", “La Filastrocca”, “San Potito” “Vincenzo Capucci”. L’iniziativa facilita inoltre il coinvolgimento degli enti coinvolti, permettendo un’assegnazione dei posti il più possibile coerente con le esigenze delle famiglie.