Al via un corso gratuito di italiano per cittadini stranieri

Partirà martedì 6 novembre, dalle 14.00 alle 16.00 al Centro Sociale Porta Nova, il corso gratuito di lingua italiana rivolto ai cittadini stranieri residenti a Russi, maggiori di 16 anni e con regolare permesso di soggiorno, organizzato dal Centro stesso in collaborazione con il Comune di Russi. È possibile iscriversi ai corsi dal 16 al 24 ottobre, presso il Centro Sociale Porta Nova in via Aldo Moro 2/1 a Russi, martedì dalle 15.00 alle 16.30 e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 16.30. Per info: Centro Sociale Porta Nova (tel. 0544582088); Ufficio Assistenza Comune di Russi (tel. 0544587647). È necessaria l’iscrizione al Centro Sociale Porta Nova per fini assicurativi (5 euro).