Al via un corso per addetti alla security in eventi e locali

E’ in partenza a Ravenna il corso per ‘Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi’ ("buttafuori"), organizzato da Iscom Emilia Romagna, ente di formazione promosso da Confcommercio. Si tratta di un profilo professionale e formativo regolamentato a livello nazionale che prevede la frequenza e il superamento di un corso di formazione della durata di 90 ore regolamentato dalla Regione Emilia Romagna e la successiva iscrizione all’elenco prefettizio.

L’“Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” (ex buttafuori) è in grado di svolgere i controlli preliminari, quelli all’atto dell’accesso al pubblico nonché i controlli all’interno del locale. Il corso è un ottima opportunità per chi è in cerca di lavoro oppure per chi ha un lavoro saltuario e desidera integrarlo con un’attività che si svolge prevalentemente nei locali notturni. Al fine dell’ammissione al corso di formazione è necessario essere maggiorenni, avere assolto il diritto-dovere all’istruzione, possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Per l’iscrizione all’albo prefettizio è necessario non avere ricevuto condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi, non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione (ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della Legge del 13/12/1989, numero 401), non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati (di cui al DL 26/04/93 n. 122, convertito dalla Legge del 25/06/1993, n. 205). Il corso di formazione si articola in orario preserale dalle 18 alle 21 e inizierà il 6 febbraio.