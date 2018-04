Al via un servizio di pulizia straordinaria delle vie del centro storico

A partire da sabato 21 aprile a Massa Lombarda sarà attivo un servizio straordinario di pulizia della zona a traffico limitato, fornito da Hera in accordo con l'amministrazione comunale. Ogni sabato mattina (dalle 5 alle 6) la spazzatrice, accompagnata da un operatore dotato di soffione elettrico (per evitare rumore e inquinamento dell’aria), percorrerà l'area a traffico limitato del centro storico del Comune di Massa Lombarda.

Con questo intervento continua l'impegno dell'amministrazione per aumentare il decoro e la pulizia del centro storico, andando ad affiancare quanto si sta già facendo, come sottolineato dal sindaco Daniele Bassi: "Continuano in città i controlli contro l'abbandono di rifiuti - ha sottolineato il primo cittadino - nonché il porta a porta integrale nel centro storico, a favore della corretta raccolta dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata. Infine, questo servizio si affianca e non sostituisce lo spazzamento periodico di tutto il centro storico (ogni giovedì la spazzatrice e il soffiatore si concentrano su un quadrante, in modo da coprire mensilmente tutta l'area interessata)".