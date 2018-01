Al volante senza patente nell'auto piena di attrezzi da scasso

La Polizia di Ravenna ha denunciato un 29enne albanese per porto di oggetti atti allo scasso, guida senza patente e con assicurazione scaduta. Domenica sera verso le 20, a Punta Marina, l’equipaggio di una volante ha notato una Volkswagen Polo il cui conducente, alla vista degli agenti, si sarebbe dato alla fuga lasciando il lungomare per addentrarsi nelle strette vie del centro, nel tentativo di seminare gli agenti.

Raggiunto lo straniero in un cortile di un residence dove aveva preso alloggio, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale e hanno perquisito anche l'autovettura intestata a un cittadino rumeno residente a Rimini. L’auto, senza alcuna copertura assicurativa, celava all’interno dell’abitacolo un piede di porco di grosse dimensioni e diverse chiavi inglesi che sono state sequestrate, così come l’auto. Il cittadino albanese è risultato essere irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine nel milanese e in Romagna, per cui è stato avviato all’Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di espulsione.