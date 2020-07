Alberi caduti, nubifragi e allagamenti: i temporali seminano danni

Violente raffiche di vento. Fulmini, tuoni e nubifragi. L'attesa ondata di maltempo si è manifestata in tutta la sua cattiveria su Buon a parte del ravennate, in particolare nella Bassa Romagna e al confine col Ferrarese. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti ed allagamenti. Fango lungo la Casolana. Sul litorale le raffiche di vento hanno raggiunto punte di 75.6 km/h, dato misurato a Marina di Ravenna. Piogge intense anche in città, dove i pluviometri hanno misurato poco meno di 30 millimetri di pioggia. Domenica il cielo sarà generalmente nuvoloso al primo mattino sui rilievi e sulla pianura romagnola; ampie schiarite sul resto del territorio. Tendenza a generale attenuazione della nuvolosità nel corso della mattinata fino a completo rasserenenamento dal pomeriggio. Le temperature sono previste in diminuzione, con le massime tra 28 e 32°C. I venti soffieranno ancora moderati nord-orientali in mattinata con rinforzi su costa e mare nella prima parte del mattino; attenuazione dal pomeriggio. Ulteriori rinforzi su costa e mare in serata.

Da lunedì sono previste condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato sulla nostra regione nel periodo considerato, con flussi nord-occidentali di origine atlantica che manterranno temperature in linea con le medie del periodo o leggermente al di sotto. Solo nella giornata di mercoledì il transito di un sistema depressionario a nord delle Alpi potrebbe causare un modesto incremento della nuvolosità alta e stratificata, senza piogge. I valori minimi nei capoluoghi si manterranno al di sotto dei 20°C, mentre quelli massimi, tenderanno ad oscillare intorno a 30° fino alla fine del periodo in esame.