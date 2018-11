"Alberi per il futuro": i cittadini piantano 300 nuovi arbusti in città

In occasione della Giornata nazionale dell'Albero, l'Associazione Fuori dal Coro, in collaborazione con il Servizio Giardini dell'Unione della Romagna faentina, organizza la piantumazione di 300 nuovi alberi nel Comune di Faenza con l'iniziativa "Piantiamo vita e aria pulita nella nostra città!". L'appuntamento è per domenica 18 novembre dalle 9.00 fino a lavoro ultimato presso piazzale Mario Tambini, 1 a Faenza (di fianco al PalaCattani). Partecipare è semplice, basta presentarsi con guanti per giardinaggio, abiti e scarpe comode; responsabili ed esperti seguiranno i partecipanti durante la piantumazione. Sarà presente all'iniziativa anche il Movimento 5 stelle di Faenza.