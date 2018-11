"Alberi per il futuro": i cittadini si ritrovano e piantano nuovi arbusti

Il Meetup A riveder le stelle aderisce alla campagna nazionale “Alberi per il Futuro”, partita nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano e poi sostenuta da Gianroberto Casaleggio. "Alberi al posto del cemento per la salute dei cittadini e per la qualità del paesaggio e della vita delle città": appuntamento domenica 18 novembre, a partire dalle 14.00 fino circa alle 16.00, presso l’area verde in viale Galilei angolo via Schiapparelli a Ravenna (zona piscina comunale). Verranno messe a dimora essenze autoctone dai cittadini che vorranno partecipare e successivamente collaborare alla cura di quanto piantumato. E’ sufficiente portare guanti da lavoro ed eventualmente una piccola vanga. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, nell’area verde è presente un’area sgambamento cani. Sarà presente il portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.