L'albero crolla sull'auto parcheggiata lungo la strada

Una brutta sorpresa per il proprietario dell'auto. Lunedì pomeriggio a Milano Marittima i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Cervia sono intervenuti nella 12esima traversa, dove un albero è improvvisamente crollato colpendo in pieno una Renault Twingo parcheggiata lungo la strada. L'incidente avrebbe potuto aver conseguenze ben più gravi, fortunatamente non si sono registrati feriti. Ingenti, invece, i danni all'auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.