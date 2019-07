Si rompe una tubatura: la strada si allaga e fa crollare un albero

Ancora un albero crollato nel cervese, dopo quello abbattuto lunedì pomeriggio dal maltempo in via Cimarosa. Questa volta, però, il maltempo non c'entra. Martedì mattina, infatti, si è rotta una tubatura della rete idrica a Pinarella. La pressione dell'acqua ha fatto sollevare di qualche centrimetro l'asfalto all'incrocio tra viale de Amicis e via Titano, tanto che la strada si è allagata in breve tempo e nel giro di qualche minuto l'acqua ha scavato la terra attorno alle radici di un albero, sradicandolo dal marciapiede e facendolo crollare sulla strada. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco e i tecnici di Hera, che hanno iniziato i lavori per riportare la strada alle normali condizioni e rimuovere l'albero crollato.