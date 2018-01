Albero pericolante sulla Ravegnana: strada chiusa per la rimozione, traffico rallentato

Intorno alle 18 di mercoledì pomeriggio, a Coccolia, è stata chiusa via Ravegnana per permettere ai Vigili del fuoco di intervenire per rimuovere un albero pericolante. Sul luogo dell'intervento si sono portati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni all'interno del centro abitato deviando il traffico sulle altre strade. La deviazione ha comportato alcuni disagi, con la creazione di code di veicoli e rallentamenti.

