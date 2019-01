Centinaia di fan sotto la pioggia in via Diaz per incontrare Alberto Angela

Centinaia di persone, disposte in una spettacolare fila lungo via Diaz, mercoledì sera hanno sfidato il freddo e la pioggia per accaparrarsi un posto alla Feltrinelli, dove lo scrittore, divulgatore scientifico e conduttore tv Alberto Angela ha presentato il suo nuovo libro "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e sfidò l'eternità". Uno sguardo approfondito su un grande personaggio femminile del passato che possedeva tratti già molto moderni, ma anche un viaggio tra Occidente e Oriente, fra culture diverse in cui ci accompagna un'autentica autorità della storia e della scienza come Alberto Angela. Nel libro Angela ripercorre, guerre, intrighi e amori che si rintracciano nelle fonti e nelle tracce storiche per riscoprire il personaggio di Cleopatra, una regina entrata, di tutto diritto, nel mito. Tantissimi i fan che si sono fatti firmare il libro o hanno scattato un "selfie" con Alberto Angela, che mercoledì mattina è stato anche "paparazzato" in un ristorante del centro storico.