Alberto Angela porta in tv le 'Meraviglie' di San Vitale e dei mosaici

E' in programma martedì 19 marzo, in prima serata alle 21.25 su Rai 1, la seconda puntata della trasmissione di Alberto Angela “Meraviglie - La penisola dei tesori”, che vedrà protagonista Ravenna. In “Meraviglie - La penisola dei tesori” il divulgatore va alla scoperta dei siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. E Ravenna è stata una delle mete imprescindibili della trasmissione con i suoi otto monumenti dichiarati patrimonio Unesco nel 1996. Le riprese, che hanno visto il continuo supporto logistico del personale del Comune di Ravenna, si sono concentrate principalmente sulla basilica di San Vitale, il mausoleo di Teodorico e la tomba di Dante.