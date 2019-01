Sorpresa in centro: Alberto Angela a pranzo in un locale della città

Gradita sorpresa mercoledì al ristorante di Ravenna "Messurga". Il locale, infatti, ha ricevuto la visita del divulgatore scientifico e conduttore tv Alberto Angela, in città per la presentazione del suo ultimo libro "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e sfidò l'eternità". Alberto Angela, da sempre grande amante della città dei mosaici che ha visitato più di una volta durante le sue trasmissioni tv, ha pranzato nel ristorante di via Argentario, a due passi da San Vitale e Galla Placidia. "Era un umido grigio martedì di gennaio come tanti. Poi è arrivato lui", commentano i gestori del locale postando una fotografia sulla loro pagina Facebook.