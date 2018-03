Alcol, droga e mimose: raffica di controlli e sanzioni della Polizia Municipale faentina

Sono state denunciate tre persone nel giro di pochi giorni dalla polizia locale dell'unione della Romagna faentina, per reati inerenti alla guida di veicoli sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nei confronti dei tre, due uomini e una donna, è scattato anche l'immediato ritiro della patente di guida. Tutti i conducenti erano rimasti coinvolti in incidenti stradali nei quali erano intervenute per i rilievi pattuglie della polizia locale manfreda. Attualmente gli incidenti con feriti e/o morti, sono da considerarsi vere e proprie scene del crimine, nelle quali la polizia giudiziaria ha ampia facoltà di manovra e indagini.

Proprio in questa ambito si sono mossi gli operatori della polizia municipale che sono riusciti a risalire, anche grazie a indagini con l'aiuto di immagini acquisite presso alcune telecamere di sorveglianza private, chi fosse alla guida dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti stradali con feriti, e nei quali è stato poi possibile accertare che due ragazzi avevano al momento dei sinistri un tasso alcolemico altissimo: in un caso addirittura oltre cinque volte il previsto. Una ragazza si è invece rifiutata di sottoporsi ai previsti accertamenti sull'uso di stupefacenti.

Sul piano amministrativo, invece, un apposito servizio ad hoc ha consentito giovedì il sequestro di centinaia di mazzi di mimose e orchidee vendute abusivamente in occasione della festa della donna, da cittadini magrebini sprovvisti di qualsiasi autorizzazione.