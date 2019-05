Alcune scuole e nidi d’infanzia chiudono lunedì in vista del Giro d'Italia

Il 21 maggio Ravenna ospiterà la partenza della decima tappa del Giro d’Italia, un evento di grande richiamo che comporterà l’adozione di misure finalizzate a creare le migliori condizioni di sicurezza e fruibilità. Tra queste rientra la chiusura, già disposta con ordinanza, di scuole e servizi educativi per la prima infanzia, mentre nei prossimi giorni saranno rese note le modifiche alla viabilità e al sistema dei trasporti. Di seguito l’elenco delle scuole chiuse

Scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale (CFP):

istituto professionale statale Olivetti – Callegari in via Umago 18;

istituto tecnico commerciale statale Ginanni in via Carducci 11

istituto tecnico geometri statale Morigia – Perdisa in via Marconi 6 e in via dell’Agricoltura 5;

istituto tecnico industriale statale Baldini in via Marconi 2

liceo artistico Nervi – in via Tombesi dall’Ova, 14 e in via Alighieri 8

liceo classico Alighieri in piazza Garibaldi 2 e in via Bixio, 25

liceo scientifico Oriani in via Battisti, 2 e in via Marconi 2

scuola arti e mestieri Pescarini in via Monti 32;

Engim in via Punta Stilo 59.

Scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie:

scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado paritaria San Vincenzo de Paoli in via Negri 28

scuola dell’infanzia statale Gaudenzi in via Marconi 7;

scuola primaria e secondaria di 1° grado statale Randi in via Marzabotto 10;

scuola primaria statale Mesini in via Fiume Montone Abbandonato 428;

scuola primaria statale Mordani in via Mordani 5;

scuola primaria statale Pascoli in via Scuole Pubbliche 9;

scuola secondaria di 1° grado statale Novello in piazza Caduti per la Libertà 15;

scuola primaria statale Garibaldi in via Rubicone 46/48;

scuola primaria e secondaria di 1° grado statale Ricci Muratori in via Doberdò 25.

Scuole e nidi d’Infanzia comunali:

nido e scuola dell’infanzia comunale Garibaldi in via Baldini 2;

scuola dell’infanzia comunale Freccia Azzurra in via Aniene 52;

scuola dell’infanzia comunale Le Ali in via Cesarea 10/a.

Sarà consentita l’apertura degli altri nidi e delle altre scuole dell’infanzia della città – si consiglia però l’uscita dalle ore 16 - mentre è sconsigliata, per questioni di traffico, l’uscita intermedia quando l’evento sportivo sarà in pieno svolgimento.

Resterà aperto l’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi in via di Roma 33, la cui attività sarà però sospesa nella fascia oraria antimeridiana mentre svolgerà regolare attività l’Accademia di belle arti.