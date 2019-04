Si è spento il presidente della Polisportiva Edera Aldo Giampiero Malta

Si è spento nella serata di mercoledì, a 72 anni, Aldo Giampiero Malta, presidente della Polisportiva Edera Ravenna (ginnastica ritmica e artistica e boxe). "I Repubblicani di Ravenna si onorano di averlo avuto iscritto e attivo nel campo sociale come presidente di una delle più antiche e longeve polisportive che ha dato atleti illustri ai cosiddetti sport minori e ha avviato, e continua a farlo, generazioni di ragazzi a una cultura sportiva, fondamentale nella crescita della persona - lo ricorda il segretario Pri Stefano Ravaglia - Aldo aveva raccolto l'eredità del "mitico" Renzo Zannoni alla presidenza dell'Edera, i cui risultati sportivi gli avevano dato diverse soddisfazioni. Intenso il suo impegno anche in campo associativo: era vicepresidente del Circolo Endas Mameli, di cui è stato animatore per tanti anni, e componente del consiglio della fondazione "Villaggio del Fanciullo". Alla moglie Vanda, ai figli e ai nipoti rivolgiamo il nostro pensiero, sicuri che saranno orgogliosi del tempo che Aldo aveva loro sacrificato per il bene della nostra città e noi lo siamo con loro".

I funerali si svolgeranno sabato, con partenza alle 14.15 dall'obitorio. Alle 14.30 il feretro si fermerà di fronte al Circolo Mameli di via Ravegnana per un breve saluto, quindi proseguirà per il cimitero urbano.