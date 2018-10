Muore in sella alla sua moto: l'ultimo saluto ad Alessandro nel suo amato campo sportivo

E' stato fissato l'ultimo saluto ad Alessandro Mattioli, il 17enne che nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in un incidente stradale a bordo della sua moto sulla provinciale Prada che unisce Forlì a Russi e a Lugo. Intorno alle 15.30 il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per dirigersi al campo sportivo di San Pietro in Vincoli intorno alle 16, dove il giovane verrà ricordato dai suoi compagni di squadra della juniores del San Pietro in Vincoli, dagli amici e dai parenti.