Alessandro Borghese gira una puntata di "4 Ristoranti" in riviera

Alessandro Borghese "paparazzato" in Romagna. Il celebre conduttore della trasmissione '4 ristoranti', infatti, nei giorni scorsi è stato avvistato a bordo del famoso furgoncino nero andare a "caccia" di locali da recensire nel suo programma. Diverse foto e video sono stati pubblicati dai fan e sulla pagina 'Cervia e Milano Marittima', che svela in un "toto ristoranti" i locali che potrebbero sfidarsi in una competizione tutta romagnola. "Le ultime notizie pervenute ci dicono Cala Zingaro e Peperittima a Milano Marittima, Marè a Cesenatico e il Riccio a Riccione. Avremo indovinato?". Tuttavia, pare che il ristorante riccionese citato dalla pagina non esista: quale sarà dunque il quarto ristorante in gara?

Borghese immortalato dai fan fuori dal Peperittima