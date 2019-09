Alessandro Cecchi Paone incanta l'affascinante Antro della pietra di luna

Gran soirée per il “Simposio informale” nel suggestivo Antro della Pietra di Luna di Brisighella. Ospite d'eccezione Alessandro Cecchi Paone che ha stregato con la sua affabulazione il folto pubblico presente; le grandi tele dell'artista Enrico Versari e le musiche del duo Bellavista Soglia hanno completato il sortilegio.

L'evento è stato suggellato dagli interventi del Presidente del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e del Sindaco di Brisighella, che hanno sottolineato l'unicità del luogo e i molti progetti in vista per il futuro. Nutrita la presenza di importanti personalità della politica e dello spettacolo, accolte dagli assessori al turismo e alla cultura. Anche Alessandro Cecchi Paone ha espresso sincero stupore per aver scoperto un sito incantevole, che si è riproposto di valorizzare e di far conoscere al vasto pubblico.

Sabato 14 settembre, in collaborazione con la Fondazione la Memoria Storica di Brisighella “I Naldi-gli Spada”, si conclude il Festival con lo spettacolo del Principe Maurizio Agosti, in arte Maurice, maestro delle cerimonie del Carnevale di Venezia appena rientrato dal Festival del Cinema della città lagunare, al quale ha partecipato con un'opera prima. Non mancheranno musiche del Duo pianoforte-marimba legate al periodo del celebre commediografo Carlo Goldoni, amico della famiglia Spada a cui sarà dedicata la serata.