Morì a 12 anni in un incidente: rubato il pallone commemorativo del giovane calciatore

Dopo la sua tragica morte a soli 12 anni, la comunità di Pinarella nel 2015 aveva deciso di omaggiare il giovane calciatore dedicandogli una targa nell'area verde fra viale Titano e viale Emilia , proprio dove Alessandro Giorgi perse la vita il 24 giugno 1988 in un incidente stradale.

Nei giorni scorsi, però, qualche vandalo ha rubato il pallone celebrativo in cemento posto sull'altarino. A denunciarlo è il fratello di Alessandro, Mirco, allenatore di calcio della Fya Riccione, che lancia un appello: "Chiunque possa aiutare contatti me o qualcuno del Comune per riportare il tutto al suo posto. Agli autori di questa bravata non auguro niente, perchè non hanno educazione e meritano solo indifferenza".

La richiesta di ricordare Alessandro prese avvio dalla comunità di Pinarella che nel 2014 raccolse 725 firme, presentandole al Sindaco di Cervia, e fu valutata positivamente dall’amministrazione comunale. Alessandro Giorgi, nato il 14 maggio 1976, frequentava la scuola Media Gervasi e giocava a calcio nel Pinarella; perse la vita a dodici anni il 24 giugno 1988 in un incidente, proprio nell’incrocio e nell’area in cui è stata deposta la targa.