Da influencer a comparsa nella nuova serie Netflix: "Inseguite i vostri sogni"

Da influencer al mondo del cinema il passo è breve. È la storia di Alex Tonti, 19enne di Cesenatico che con determinazione ha cercato la sua occasione mettendosi in gioco sui social, dove è diventato un influnecer seguito da migliaia di follower. Ma il suo obiettivo è il mondo dello spettacolo, il suo primo amore.

“Fin da piccolo – racconta il giovane - sono sempre stato un ragazzo intraprendente ed estroverso. Per inseguire il mio sogno ho sempre consultato molti siti di casting e un giorno, verso maggio dello scorso anno, ne ho trovato uno che riguardava Netflix proprio nel mio paesino (Cesenatico). Lì mi dissi: “È la mia occasione, devo andare” . E così, dopo la selezione, arriva la sua occasione nel mondo del cinema. Il casting era per partecipare come comparsa in “Summertime”, la nuova serie italiana prodotta dalla casa di produzione Cattleya che andrà in onda dal 29 aprile sulla piattaforma Netflix. Summertime è una moderna storia d’amore girata tra Ravenna e Cesenatico. La serie di 8 episodi ambientati durante l’estate, sulla costa romagnola, è ispirata al libro di Federcio Moccia “Tre metri sopra il cielo”.

Ci racconti in breve come è avvenuta la tua partecipazione alla serie “Summertime”?

Andai al casting che fecero a Cesenatico e poco dopo mi scelsero. Feci subito amicizia con i collaboratori all’interno dell’organizzazione. Erano tutti simpatici e disponibili. A giugno e luglio mi chiamarono per lavorare come comparsa. Ero felicissimo, mi sono trovato veramente bene e non vedo l’ora di vedermi.

La serie uscirà il 29 aprile su Netflix?

Sì. Non sono tra i protagonisti, ma per essere la mia prima esperienza nel mondo del cinema lavorare con un’azienda così importante è una partenza stupenda.

Qual è l’impegno per una comparsa?

Stare sul set è stato molto divertente e allo stesso tempo impegnativo, spesso dovevamo aspettare ore tra una ripresa e l’altra. Però nel frattempo ho fatto amicizia con molti ragazzi coinvolti nel progetto.

Hai fatto la comparsa per tutte le otto puntate o solo alcune? In quali scene ti si può vedere?

Non posso ancora dire (per spoiler) di preciso in quali puntate e scene sarò, ma sono sicuro che mi riconoscerete per i miei look particolari.

Come ti sei trovato con i protagonisti e con il regista?

Con i protagonisti e i collaboratori all’interno del set mi sono trovato benissimo, eravamo tutti felici e determinati a fare tutto al meglio.

Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno di questa esperienza?

In questa esperienza non ho trovato note negative. Sono veramente soddisfatto di tutto quello che ho fatto e so che mi sarà utile per possibili lavori futuri nel mondo del cinema e dello spettacolo, che non deciderò mai di abbandonare.

Cosa diresti a un tuo coetaneo che vorrebbe provarci e lavorare nel mondo delle serie? Quali consigli daresti?

È un’esperienza che augurerei a tutti, meravigliosa. I consigli che darei ai miei coetanei per entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo sono inseguire i propri sogni, rialzarsi dopo i fallimenti non facendosi scoraggiare da niente e nessuno ed essere determinato e professionale in tutto ciò che fai.

Cosa vuoi fare da grande?

Da grande vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo, ho già qualche esperienza in tv (in canali locali) e in radio e so che il mio hobby da influencer può essermi molto utile.

Vuoi aggiungere qualcosa?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono fiero che anche la riviera Romagnola sia riuscita a farsi spazio in un progetto così bello e importante.